Vino, l'export dei prodotti Made in Italy cresce dell'8%

Positiva la performance dei vini fermi in bottiglia che nei primi tre mesi dell'anno hanno sfiorato, spiega una nota, i 2,5 milioni di ettolitri di export, pari al +6%, con una riduzione della domanda statunitense, una crescita del 13% di quella tedesca e del 24% di quella del Regno Unito con una progressione dei valori del 31%.



L'andamento progressivo dei vini spumanti, segnalano invece i ricercatori Ismea, è invece inferiore a quella degli scorsi anni "anche per la frenata dell'Asti, mentre il Prosecco fa sempre da locomotiva non solo al segmento degli spumanti ma all'intero comparto vino". Complessivamente la crescita del valore unitario degli spumanti all'export è del +2%.



Infine aumenta la domanda di vino italiano in bag in box con un oltre 20% sia in Svezia che nel Regno Unito, destinazioni che rappresentano rispettivamente il 20 e il 12 per cento dell'intero segmento, mentre in Norvegia (il 15% del totale a volume) si registra una battuta d'arresto.