Il viceministro Leo: "Su affitti brevi sensato il 26%, come sugli investimenti"

"L'affitto breve è qualcosa di diverso da quello che si pensa sia meritevole della cedolare, dove il locatore viene premiato perché mette a disposizione l'utenza operando su uno spettro temporale ampio". Lo ha affermato il viceministro dell'Economia Maurizio Leo. Invece "quando si passa ad affitto breve, sicuramente il vantaggio economico è maggiore specie quando si va sulle piattaforme. In che cosa si differenzia l'affitto breve da un investimento finanziario che oggi sconta il 26%? Vedremo poi come finirà - ha aggiunto -, probabilmente il dibattito parlamentare porterà al superamento in questa impostazione".