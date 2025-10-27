Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Economia
"Vedremo come finirà il dibattito parlamentare"

Il viceministro Leo: "Su affitti brevi sensato il 26%, come sugli investimenti"

27 Ott 2025 - 23:46
© Ansa

© Ansa

"L'affitto breve è qualcosa di diverso da quello che si pensa sia meritevole della cedolare, dove il locatore viene premiato perché mette a disposizione l'utenza operando su uno spettro temporale ampio".  Lo ha affermato il viceministro dell'Economia Maurizio Leo. Invece "quando si passa ad affitto breve, sicuramente il vantaggio economico è maggiore specie quando si va sulle piattaforme. In che cosa si differenzia l'affitto breve da un investimento finanziario che oggi sconta il 26%? Vedremo poi come finirà - ha aggiunto -, probabilmente il dibattito parlamentare porterà al superamento in questa impostazione".

affitto