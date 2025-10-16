Veicoli elettrici, ministero Ambiente: sportello bonus dal 22 ottobre

Apre il 22 ottobre lo sportello online per chiedere i bonus per l'acquisto di veicoli elettrici. Lo annuncia il ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica in una nota. "Lo sportello online per la presentazione delle domande da parte dei cittadini e delle microimprese per il rinnovo del parco veicoli privati e commerciali leggeri con veicoli elettrici sarà ufficialmente aperto martedì 22 ottobre alle 12", si legge. Il ministero ha predisposto video tutorial dedicati, dice ancora la nota, "distinti per tipologia di beneficiario, con istruzioni puntuali sulle modalità di accesso alla piattaforma e sulla procedura operativa da seguire" per garantire "una compilazione corretta e uniforme delle istanze".