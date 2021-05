Vaccini, ReiThera: "Per la fase 3 cerchiamo altri finanziamenti"

IPA

Dopo lo stop della Corte dei Conti alle sovvenzioni del governo a ReiThera per la produzione del vaccino, l'azienda fa sapere che la fase 2 dei test proseguirà regolarmente. Per la fase 3, invece, "in mancanza di intervento da parte del governo, Reithera cercherà fonti di finanziamento alternative". E il ministro Giorgetti assicura che il governo "continuerà ad andare avanti nella ricerca" anche se "in forme diverse da quella usata prima".