Usa preparano sanzioni contro l'uso delle criptovalute in attacchi hacker

ansa

L'amministrazione Biden sta preparando una serie di azioni, sanzioni incluse, per ostacolare l'uso da parte degli hacker delle criptovalute negli attacchi ransomware, quelli in cui si chiede un riscatto in denaro per restituire le informazioni rubate. Lo scrive il Wall Street Journal. Il governo Usa spera di soffocare l'accesso a una forma di pagamento che ha sostenuto la crescita di un'industria criminale e aumentato la minaccia alla sicurezza nazionale.