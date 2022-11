Petrolio russo, Usa ribadiscono necessità di un price cap europeo

"Un price cap europeo al petrolio russo è necessario".

Gli Usa continuano a sostenerlo "per evitare che Putin approfitti dell'energia". Lo ha detto il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale americana John Kirby, che ha sottolineato come l'amministrazione Biden sia in contatto con i partner europei e "intende offrire tutto il sostegno necessario".