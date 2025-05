Giustizia Usa: "Google ceda piattaforma di pubblicità online"

La giustizia Usa ha annunciato che cercherà di obbligare Alphabet, la società madre di Google, a vendere parti chiave della sua attività pubblicitaria digitale, ritenuta un monopolio illegale. Il dipartimento di giustizia ha comunicato a un giudice federale che solo la cessione della piattaforma di scambio pubblicitario e del server pubblicitario per gli inserzionisti può spezzare il dominio dell'azienda. La prima è il principale mercato per le offerte di spazi pubblicitari online, mentre il secondo è la tecnologia usata dagli editori per inserire e vendere annunci sui loro siti.