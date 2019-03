Usa, Fis compra Worldpay per 43 miliardi di dollari: nasce il colosso dei pagamenti

Il gruppo statunitense Fis (Fidelity National Information Services) ha raggiunto un accordo per rilevare il colosso britannico dei pagamenti Worldpay. L'operazione "unisce un leader globale nelle soluzioni per le istituzioni finanziarie e un leader globale nell'innovazione per e-commerce e pagamenti", creando un gigante da 12,3 miliardi di dollari di ricavi pro-forma nel 2018. Worldpay è stata valutata 43 miliardi di dollari, incluso il debito.

"L'economia di scala è importante nel nostro settore in rapida evoluzione", dichiara Gary Norcross, presidente e amministratore delegato di Fis. "Alla chiusura - aggiunge - entro la fine dell'anno, le nostre due case uniranno le forze per offrire combinazione di scala, presenza globale e la più ampia gamma di soluzioni finanziarie mondiali del settore. Come gruppo combinato, porteremo le soluzioni più moderne mirate ai mercati in maggiore crescita.



Il valore a lungo termine che creeremo per i clienti e per gli azionisti costituirà la barra nel nostro settore e creerà una serie di nuove opportunità di carriera per i nostri dipendenti. Non sono mai stato più entusiasta del futuro di Fis". Norcross resterà presidente e ceo anche della gruppo una volta terminata la fusione, quando ci sarà un cda composto da 12 membri, sette dei quali verranno dal consiglio di Fis e cinque dei quali verranno dal board di Worldpay. Charles Drucker, attuale presidente e ceo di Worldpay, fungerà da vicepresidente esecutivo.



"In Worldpay - spiega Druker -, il nostro obiettivo è sempre stato quello di offrire piu' valore ai nostri clienti e partner e prendere decisioni che raggiungano i nostri obiettivi di crescita e di rendimento. La combinazione con Fis ci aiuta ad accelerare il raggiungimento di questo obiettivo, ora beneficiando di nuove dimensioni e capacita' che distingueranno veramente la società a livello globale".