Usa, Fed: "L'economia si è rafforzata, migliora il mercato del lavoro"

-afp

L'economia ha continuato a rafforzarsi, "così come il mercato del lavoro ha continuato a migliorare". E' quanto afferma il presidente della Fed, Jerome Powell, sottolineando però che l'inflazione è elevata e resterà alta per mesi prima di calare. Un periodo sostenuto di inflazione alta "potrebbe richiedere una risposta da parte della Federal Reserve in termini di aumento dei tassi", aggiunge.