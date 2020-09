Usa, Fed conferma tassi tra 0 e 0,25%: costo del denaro fermo fino al 2023

La Fed lascia invariati i tassi di interesse, tra lo 0 e lo 0,25%, e prevede i livelli attuali del costo del denaro per i prossimi tre anni, almeno fino al 2023. Per il 2020 la banca centrale americana prevede una contrazione economica meno forte delle attese, con un Pil in calo del 3,7% invece del 6,5% stimato a giugno. Per il 2021, tuttavia, la crescita è stimata al 4%, meno del 5% previsto in giugno.