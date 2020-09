Usa, Daimler patteggia 1,5 miliardi per emissioni diesel

Daimler patteggia 1,5 miliardi di dollari per la vicenda delle emissioni diesel. La società era accusata, negli Usa, di aver ingannato sulle emissioni delle vetture tramite un dispositivo che consentiva di aggirare i limiti. Nel mirino era finito un sistema che misurava le emissioni in un modo durante i test, e in un altro quando i consumatori erano al volante.