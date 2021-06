Usa-Cina, Yellen sente Liu: cooperare ma affrontare anche nodi

ansa

Il segretario al Tesoro americano Janet Yellen ha avuto il suo primo incontro bilaterale con la sua controparte cinese, il vicepremier Liu He. Si è trattato, afferma il Tesoro Usa, di un "incontro virtuale introduttivo" in cui Yellen ha discusso dei piani dell'amministrazione Biden per "sostenere la ripresa economica e dell'importanza di cooperare nell'aree di interesse degli Stati Uniti, affrontando in modo franco i temi che li preoccupano".