Usa, Biden: "Progressi su inflazione, ma prezzi ancora troppo alti"

"I prezzi sono ancora troppo alti ma i dati mostrano progressi nel calo dell'inflazione". Lo ha affermato il presidente Usa Joe Biden commentando il rallentamento dell'inflazione a maggio. "Lo so che molte famiglie sentono la pressione dell'elevato costo della vita e per questo mi batto per far abbassare i costi. I repubblicani hanno un approccio diverso basato sul tagliare le tasse per i ricchi e le grandi aziende e sull'imposizione di tariffe a tutto campo. I repubblicani si battono per i miliardari di Park Avenue", ha messo in evidenza Biden.