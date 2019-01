Usa, aumentano gli occupati: +2,64 milioni posti di lavoro nel 2018 | Trump: "Ottimi numeri"

L'aumento del tasso di disoccupazione in dicembre al 3,9% dal 3,7% di novembre è legato all'aumento della forza lavoro e all'aumento della partecipazione alla forza lavoro al 63,1%.



Posti di lavoro in aumento in tutti i settori - In dicembre il settore privato ha creato 301.000 posti di lavoro, quello pubblico 11.000. Il settore delle costruzioni ha creato 38.000 posti di lavoro nonostante le difficoltà del mercato immobiliare: complessivamente il comparto ha creato 280.000 posti nel 2018, il 12% in più rispetto ai 250.000 del 2017. Il settore manifatturiero ha creato 32.000 posti, mentre quello delle vendite al dettaglio 24.000. Il rialzo di dicembre segna il 99esimo mese di fila in cui i datori di lavoro hanno reclutato personale, un nuovo record. Inoltre, si tratta del maggior aumento da febbraio.



Salgono i salari, a dicembre aumento sopra le attese - I salari negli Stati Uniti in dicembre sono saliti rispetto al mese precedente dello 0,4%, sopra le attese degli analisti. Rispetto a dicembre 2017 il balzo è stato del 3,2%: si tratta dell'aumento maggiore dal 2008.



Trump: "Ottimi numeri sul mercato del lavoro" - "Ottimi numeri quelli sul mercato del lavoro appena annunciati". Lo twitta il presidente americano Donald Trump commentando i dati sulla disoccupazione americana.



Fed, Powell: "Il 2018 un buon anno per economia Usa" - Il 2018 "è stato un buon anno per l'economia americana". Lo afferma il presidente della Fed, Jerome Powell, sottolineando che i dati economici restano positivi entrando nel 2019.