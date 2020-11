Usa 2020, Coldiretti: "Ora stop a dazi su mezzo miliardo di made in Italy"

"Ci sono le condizioni per superare i dazi aggiuntivi Usa che colpiscono le esportazioni agroalimentari made in Italy per un valore di circa mezzo miliardo di euro su prodotti come Grana Padano, Gorgonzola, Asiago, Fontina, Provolone ma anche salami, mortadelle, crostacei, molluschi agrumi, succhi e liquori come amari e limoncello". Lo afferma il presidente della Coldiretti Ettore Prandini, dopo l'elezione di Joe Biden.