Unity, la rivale di Epic Games si prepara a sbarcare a Wall Street

Tempi difficili per Epic Games, tra le più importanti società del settore dei videogiochi, mentre prosegue la sua diatriba legale con Apple legata al suo prodotto Fortnite. Una delle sue principali concorrenti, Unity Technologies, ha infatti presentato un'offerta pubblica iniziale nel corso della giornata di lunedì e, secondo i documenti depositati presso la SEC, la sua piattaforma di sviluppo, tra le più popolari nel settore per la produzione di videogiochi, è stata utilizzata da almeno il 50% dei giochi sviluppati per dispositivi mobili, PC e console. “L'offerta pubblica iniziale offre agli investitori l'opportunità di partecipare alla crescita dell'industria dei videogiochi senza doversi schierare dalla parte di un produttore in particolare", sottolinea Brandon Ross, direttore e TMT Analyst di BTIG. "La competizione nel mondo dei motori si è intensificata con l'arrivo di Epic. I motori grafici hanno un valore importante perché possono consentire alle compagnie tecnologiche di entrare in un settore che altrimenti sarebbe inaccessibile”.

UNITY TECHNOLOGIES

Fondata nel 2004 a Copenaghen, Unity ha realizzato il secondo più importante motore grafico dopo Epic Games e Unreal Engine, uno strumento che permette ai programmatori di sviluppare i videogame, fornendo una solida piattaforma di pubblicità. Unity ottiene profitti addebitando un costo di licenza agli sviluppatori, dagli abbonamenti ai suoi servizi e dalla condivisione dei ricavi sulle versioni commerciali. Tra i nomi di videogames che Unity afferma di aver realizzato tramite la sua piattaforma ci sono Mario Kart: Tour, Super Mario Run e Animal Crossing di Nintendo: Pocket Camp, Pokémon GO di Niantic e il recente Call of Duty, oltre che Mobile di Activision.

I CONTI IN VISTA DELLA QUOTAZIONE

Il 2019 di Unity ha visto una perdita netta di 163,2 milioni di dollari, mentre i ricavi sono arrivati a 541,8 milioni, in crescita del 42% rispetto all'anno precedente. Nel primo semestre 2020, Unity ha segnalato una perdita di 54,2 milioni di dollari su 351,3 milioni di dollari di entrate e i ricavi sono aumentati del 39%, arrivando a 351,3 milioni di dollari. Al 30 giugno 2020 la società aveva un attivo totale di 1,29 miliardi di dollari e 453,2 milioni di dollari in contanti. Tra i dati più importanti c'è il numero dei clienti che contribuiscono con più di 100 mila dollari di entrate annuali, arrivati a 716 nei primi sei mesi del 2020, segnale della buona salute di cui gode la sua piattaforma. I numeri di Unity, però, rivelano come la sua dimensione sia ancora lontana rispetto al suo più grande rivale, Epic Games, la quale ha dichiarato 730 milioni di dollari di guadagno su un fatturato di 41, miliardi di dollari nel 2019.

MERCATO ABBASTANZA GRANDE

Tuttavia, il mercato dei giochi è probabilmente abbastanza grande da permettere ad entrambe le aziende di prosperare. "Storicamente c'è stata una sostanziale convergenza dell'industria nel business degli strumenti per lo sviluppo di giochi, ma nell'ultimo decennio il numero di sviluppatori è aumentato così tanto, che credo che il mercato possa supportare due importanti attori", dichiarava al Financial Times Piers Harding-Rolls, analista di giochi presso Ampere Analysis.

Contenuto a cura di Financialounge.com