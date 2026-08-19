L'azienda è il principale produttore mondiale di robot umanoidi per fatturato e la prima società di robotica general-purpose a debuttare nella Cina continentale. I suoi robot umanoidi hanno attirato l'attenzione globale per la loro capacità di correre, ballare ed eseguire arti marziali, ma esistono già esempi di impieghi in fabbrica o in altri lavori usuranti. L'offerta pubblica iniziale ha registrato sottoscrizioni da parte degli investitori retail superiori di oltre 8mila volte l'offerta, stabilendo un record per lo Star Market di Shanghai, il listino dedicato alle startup tecnologiche.