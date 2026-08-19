Unitree Robotics, produttore cinese di robot umanoidi con sede a Hangzhou, ha debuttato sullo Star Market di Shanghai con un balzo del 629% rispetto al prezzo di Ipo, arrivando a 1.100 yuan per azione. La capitalizzazione della società ha così raggiunto circa 445 miliardi di yuan, pari a 66 miliardi di dollari. Lo riferisce il South China Morning Post.
La carica dei robot
L'azienda è il principale produttore mondiale di robot umanoidi per fatturato e la prima società di robotica general-purpose a debuttare nella Cina continentale. I suoi robot umanoidi hanno attirato l'attenzione globale per la loro capacità di correre, ballare ed eseguire arti marziali, ma esistono già esempi di impieghi in fabbrica o in altri lavori usuranti. L'offerta pubblica iniziale ha registrato sottoscrizioni da parte degli investitori retail superiori di oltre 8mila volte l'offerta, stabilendo un record per lo Star Market di Shanghai, il listino dedicato alle startup tecnologiche.