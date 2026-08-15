Testato sulla strada

Cina, un vigile dirige il traffico urbano: ma è un robot

L'agente esegue"i segnali manuali standard per il controllo del traffico e si sincronizza dinamicamente con i sistemi semaforici locali, anche tramite IA

15 Ago 2026 - 17:39
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