Unicredit in tilt: bloccati i pagamenti online e prelievi

Mattinata di forti disagi per i clienti di Unicredit Banca in Italia dato che il sito internet e la app risultano bloccati. E questo in molti casi impedisce anche le normali operazioni di prelievo. A segnalarlo sono gli stessi utenti via social. La banca ad alcuni ha risposto dicendo loro che "l'anomalia è in corso di risoluzione". Senza però specificare i tempi e nemmeno la causa di questi disservizi.