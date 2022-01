Ue, via libera a proroga aiuti alle imprese italiane fino a giugno

ansa

Via libera da parte della Commissione europea alla proroga, fino alla fine di giugno, del piano di aiuti per le imprese italiane colpite dalle restrizioni anti-Covid. Il primo ok al programma italiano, che sarebbe dovuto terminare il 31 dicembre 2021, era arrivato a maggio 2020. La sua estensione è stata accompagnata da modifiche operative e da un aumento delle risorse, passate da 12,5 a 15 miliardi di euro.