Ue, Vestager a NewsMediaset: "Sì al Recovery Fund per evitare Europa a due velocità"

"La crisi ci ha colpiti in modo diverso, ma dobbiamo risollevarci insieme". Il Vicepresidente della Commissione Ue Margrethe Vestager parla degli aiuti previsti nel Recovery Fund ai microfoni di NewsMediaset. "Ci sono economie che possono fare più di altre per arginare l'emergenza. Non tutti hanno le stesse possibilità e un fondo comune è importante per evitare un'Europa a due velocità". Tra le misure individuate come finanziamento c'è anche la web tax, che la Vestager ha definito fondamentale, "perché le grandi aziende digitali possono e devono contribuire alla società in misura maggiore".