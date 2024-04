L'Ue propone la proroga sugli aiuti di Stato per l'agricoltura 

La Commissione europea ha inviato, ai Paesi membri per consultazione, una proposta per una proroga limitata sugli aiuti di Stato per sostenere il settore agricolo.

La motivazione è legata alle "persistenti perturbazioni del mercato", colpito dagli effetti "diretti e indiretti" dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina. L'attuale quadro temporaneo è in vigore fino al 30 giugno. Bruxelles intende adottare la proroga "il prima possibile, tenendo conto delle risposte ricevute dai Paesi membri".