Ue propone aumento tetto aiuti di Stato per energia

La Commissione europea propone di aumentare i massimali autorizzati nel quadro temporaneo di crisi sugli aiuti di Stato per sostenere le imprese e i settori più colpiti dal caro energia esacerbato dalla guerra in Ucraina.

La bozza della proposta è stata inviata ai governi per consultazione. "Proponiamo di adeguare il quadro temporaneo di crisi in modo che rifletta e sostenga gli importanti e urgenti obiettivi del piano RePowerEU di accelerare la diversificazione degli approvvigionamenti energetici, per diventare indipendenti dai combustibili fossili ancora più in fretta", ha annunciato il vicepresidente Ue, Margrethe Vestager.