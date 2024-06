Ue: produttività dell'Italia limitata, servono riforme

Secondo l'Ue, in Italia "la crescita della produttività è stata nel complesso e in media positiva ma limitata, il che conferma la necessità di riforme e investimenti per superare le carenze strutturali e promuovere condizioni favorevoli alla crescita della produttività. Lo afferma la Commissione europea nell'ambito del pacchetto di primavera del semestre europeo. In Italia "mantenere il ritmo di attuazione del Pnrr resta essenziale e ulteriori sforzi politici sarebbero utili", dice ancora la Commissione.