L'Ue lancia un piano sull'acciaio, meno import e dazi al 50%

La Commissione Ue sfida la Cina e presenta un piano per difendere l'industria siderurgica dagli effetti dell'eccesso di capacità globale. Ad annunciare la proposta, su X, è il vicepresidente dell'esecutivo comunitario, Stéphane Séjourné. Il piano prevede di dimezzare le importazioni di acciaio a dazio zero e di raddoppiare, dal 25% attuale al 50%, i dazi per le quote extra. "Questa è la nuova clausola di salvaguardia sull'acciaio. Questa è la re-industrializzazione dell'Europa", ha precisato Séjourné.