Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Economia
sfida alla Cina

L'Ue lancia un piano sull'acciaio, meno import e dazi al 50%

07 Ott 2025 - 16:36
© -afp

© -afp

La Commissione Ue sfida la Cina e presenta un piano per difendere l'industria siderurgica dagli effetti dell'eccesso di capacità globale. Ad annunciare la proposta, su X, è il vicepresidente dell'esecutivo comunitario, Stéphane Séjourné. Il piano prevede di dimezzare le importazioni di acciaio a dazio zero e di raddoppiare, dal 25% attuale al 50%, i dazi per le quote extra. "Questa è la nuova clausola di salvaguardia sull'acciaio. Questa è la re-industrializzazione dell'Europa", ha precisato Séjourné. 

ue

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri