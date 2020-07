Ue, Orban: "Siamo dalla parte dell'Italia, Rutte responsabile del caos"

L'Olanda "vorrebbe creare un meccanismo per controllare la spesa degli Stati europei del Sud dal Recovery Fund. Sostanzialmente è una disputa tra italiani e olandesi. Noi siamo dalla parte dell'Italia". Lo ha detto il premier ungherese, Viktor Orban, attaccando poi il suo omologo olandese Mark Rutte: "Se l'intesa non si conclude è a causa di Rutte, non mia. E' lui il vero responsabile per tutto il caos creato sabato al vertice Ue".