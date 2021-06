Ue: "Nostro piano di sviluppo non ha legami con Via della seta"

Ansa

Per il G7 è importante proseguire con il piano di sostegno dei Paesi in via di sviluppo, che però non è un'iniziativa antitetica o in contrasto alla Via della seta cinese. A chiarirlo è la presidente dell'Ue, Ursula Von der Leyen, secondo la quale il piano "Build Back Better World" serve per "avere un modello migliore" di sostegno e "non ha impegni e legami" di qualsiasi tipo con il progetto di Pechino.