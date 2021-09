Ue, l'Eurostat conferma: l'inflazione schizza al 3% ad agosto

ansa

Il tasso di inflazione dell'area dell'euro è stato del 3% ad agosto, in aumento dal 2,2% di luglio. Lo conferma Eurostat, sottolineando che un anno il valore era -0,2%. A pesare è soprattutto il settore dell'energia (+1,44%). I tassi annuali più bassi sono stati osservati a Malta (0,4%), Grecia (1,2%) e Portogallo (1,3%). I più elevati in Estonia, Lituania e Polonia (5%). Rispetto a luglio, l'inflazione annua è aumentata in 26 Stati membri su 27.