Accordo Ue su riforma Iva, anche Airbnb dovrà pagarla

Il Consiglio Ue Ecofin ha raggiunto un accordo sulle nuove misure per l'imposta sul valore aggiunto (Iva) nell'era digitale. Ci saranno nuove regole su fatture elettroniche e comunicazione dei dati in tempo reale, nonché sulle attività svolte tramite piattaforme digitali, con l'obiettivo di combattere le frodi fiscali, sostenere le imprese e promuovere la digitalizzazione. Una delle novità riguarderà le piattaforme online sugli alloggi a breve termine come Airbnb e altri, e le piattaforme sul trasporto passeggeri: dovranno pagare l'Iva nella maggior parte dei casi in cui invece ora singoli fornitori di servizi non la addebitano.