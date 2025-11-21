Logo Tgcom24
Economia
da bruxelles

Ue, infrazione a Italia per golden power su banche

21 Nov 2025 - 12:26
12.00 CORTE CONTI UE CONTRO FONDI ONG SRV © Da video

La Commissione Ue ha aperto una procedura di infrazione all'Italia per "incompatibilità dei poteri discrezionali nelle fusioni bancarie con il diritto dell'Unione europea in Italia". E' quanto emerge dal database sui provvedimenti, nel quale appaiono il titolo e il numero della procedura, in avvio con la messa in mora e l'area di intervento, ovvero 'Stabilità finanziaria, servizi finanziari e Unione dei mercati dei capitali'. Da quanto si apprende a Bruxelles i "poteri discrezionali" ai quali si fa riferimento sono quelli del cosiddetto golden power.

