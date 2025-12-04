Ft, Ue verso indagine antitrust su Meta AI integrata in Whatsapp

La Commissione europea si prepara ad aprire una nuova istruttoria antitrust sugli strumenti di intelligenza artificiale sviluppati da Meta e incorporati in Whatsapp. A riferirlo è il Financial Times nella sua edizione online. Secondo il quotidiano, l'inchiesta si concentrerebbe sul modo in cui il gruppo ha introdotto il sistema "Meta AI" all'interno della piattaforma di messaggistica nei primi mesi dell'anno, come indicato da due funzionari citati dal giornale. Le fonti precisano che la decisione formale dovrebbe essere annunciata nei prossimi giorni, anche se la tempistica potrebbe ancora subire variazioni.