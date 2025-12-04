Logo Tgcom24
Economia
Nuova istruttoria

Ft, Ue verso indagine antitrust su Meta AI integrata in Whatsapp

04 Dic 2025 - 09:07
La Commissione europea si prepara ad aprire una nuova istruttoria antitrust sugli strumenti di intelligenza artificiale sviluppati da Meta e incorporati in Whatsapp. A riferirlo è il Financial Times nella sua edizione online. Secondo il quotidiano, l'inchiesta si concentrerebbe sul modo in cui il gruppo ha introdotto il sistema "Meta AI" all'interno della piattaforma di messaggistica nei primi mesi dell'anno, come indicato da due funzionari citati dal giornale. Le fonti precisano che la decisione formale dovrebbe essere annunciata nei prossimi giorni, anche se la tempistica potrebbe ancora subire variazioni.

ue
whatsapp
meta