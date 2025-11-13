Ue indaga su Google: contenuti dei media retrocessi nei risultati di ricerca, rischio maxi multa

Da parte sua, Google ha respinto le preoccupazioni sulla presunta penalizzazione degli editori, sostenendo che le misure adottate sono finalizzate a tutelare l'integrità dei risultati di ricerca e a contrastare fenomeni di spam e manipolazione dei ranking. Secondo il gruppo, le linee guida mirano a garantire che i contenuti di qualità restino in posizione di rilievo, offrendo agli utenti informazioni attendibili e pertinenti. L'azienda ha inoltre ribadito la propria disponibilità a collaborare con la Commissione nelle fasi dell'istruttoria, assicurando che le norme interne sono coerenti con gli obblighi previsti dalle nuove regolamentazioni europee. Il confronto tra Bruxelles e il colosso tecnologico sarà determinante per chiarire se le misure adottate siano sufficienti a prevenire comportamenti che possano alterare il mercato dei servizi digitali.