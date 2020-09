Ue, Gualtieri: "Favorevole a non reintrodurre il Patto di stabilità"

L'Italia è allineata con altri Paesi europei che chiedono ai vertici Ue "che la politica economica europea rimanga espansiva" e "la non reintroduzione del Patto di stabilità". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, aggiungendo che il Recovery Fund, "che è un successo dell'Italia, poi seguita dagli altri, ha portato a una decisione storica del valore di 750 miliardi di euro in Eurobond per sostenere lo sviluppo della nostra economia".