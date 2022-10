Fondo Sure, Ue: ancora 1,8 mld, ma non utilizzabili per energia

Nel fondo Sure europeo sono rimasti finanziamenti per 1,8 miliardi di euro, che però non possono essere utilizzati per affrontare la crisi energetica.

A spiegarlo è stata una portavoce della Commissione Ue, chiarendo che "Non è possibile utilizzare Sure per finanziare misure di emergenza con uno scopo diverso dall'affrontare la crisi del Covid-19, come sono invece le conseguenze dell'invasione russa dell'Ucraina".