Ue, Dombrovskis: procedura di infrazione per decisioni del governo

"La procedura per deficit eccessivo riguarda quest'anno e l'anno prossimo e quindi riflette le decisioni di questo governo, come quella di aumentare il deficit di budget, che ha portato conseguenze negative sull'economia italiana". Lo afferma il vicepresidente della Commissione Ue, Valdis Dombrovskis. "Riguardo all'anno scorso, il governo è cambiato a giugno, per cui la responsabilità è condivisa", aggiunge.