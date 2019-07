Ue conferma Pil Italia 2019 +0,1%: "Economia non rimbalza"

La Commissione Ue lascia invariate le stime sulla crescita italiana del 2019 (+0,1%), che definisce "marginale", e del 2020 (+0,7%), considerata una "ripresa moderata". Per Bruxelles in Italia "non ci si attende che l'attività economica rimbalzi significativamente prima della fine dell'anno", e "i rischi alla crescita restano pronunciati, specialmente nel 2020, quando le politiche di bilancio affrontano particolari sfide".