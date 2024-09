Ue: "Al lavoro con Pechino per soluzione su dazi su auto elettriche"

L'Ue e la Cina "hanno concordato di intensificare gli sforzi per trovare una soluzione efficace, applicabile e compatibile con le norme dell'Organizzazione mondiale del commercio per il caso delle auto elettriche". Lo fa sapere il vicepresidente della Commissione Ue, Valdis Dombrovskis, al termine di un incontro definito "costruttivo" a Bruxelles con il ministro del Commercio cinese Wang Wentao. La volontà di lavorare a una soluzione condivisa "non pregiudica l'indagine dell'Ue" sui possibili maxi-sussidi sleali del Dragone alle sue imprese, con la conseguente decisione di imporre dazi alle importazioni di e-car dalla Cina.