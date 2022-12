Ue, accordo su minimum tax e aiuti da 18 miliardi all'Ucraina

In ambito Ue è stato raggiunto un accordo su un pacchetto di proposte.

Tra queste figurano un piano da 18 miliardi di euro di aiuti per l'Ucraina nel 2023, la minimum tax per le grandi aziende e il sì condizionato al Pnrr ungherese. L'intesa è stata siglata dai Rappresentanti dei 27 Stati membri nella riunione del Coreper, il Comitato dei rappresentanti permanenti. Accordo anche sul congelamento dei fondi di coesione per l'Ungheria per il meccanismo di condizionalità: la percentuale di finanziamenti congelati scende rispetto al 65% previsto dalla Commissione.