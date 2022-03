Ucraina, Regioni: perdite fino a 9,9 miliardi, subito sostegni

Il conflitto in Ucraina e le sanzioni contro la Russia potrebbero costare all'Italia fino 9,9 miliardi, corrispondenti all'export verso questi Paesi nel 2021, con conseguenze molto gravi per il Made in Italy.

Partendo da questa premessa, la Conferenza delle Regioni sollecita un intervento immediato, inoltrando al governo un pacchetto di proposte. Si va dagli interventi su accise e Iva, a una nuova moratoria sul credito sulla falsariga di quella per l'emergenza Covid fino ai ristori in favore di chi ha visto ridursi le esportazioni e agli ammortizzatori sociali in deroga per i lavoratori.