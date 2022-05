Ucraina, Gentiloni: Pil Italia rallenterà di più per legami con la Russia

Il commissario Ue agli Affari economici Paolo Gentiloni avverte che il Pil italiano risentirà maggiormente della crisi legata alla guerra perché il nostro Paese ha forti relazioni con la Russia.

"Il rallentamento della crescita si avvertirà anche nel nostro Paese - dice intervenendo all'Associazione bancaria italiana - e sarà più marcato rispetto alla media europea per via soprattutto dei legami economici ed energetici con Mosca". Gentiloni ha poi ricordato che Bruxelles stima una crescita del 2,4% per l'Italia quest'anno e appena sotto il 2% nel 2023.