Ucraina, Fmi: conseguenze si diffondono lontano e velocemente

"L'economia mondiale si sta ancora riprendendo dalla pandemia, quindi partiamo da un punto debole.

Speravamo che il mondo crescesse di piu' e di sopprimere l'inflazione. Ma abbiamo ottenuto l'esatto opposto. La crescita è scesa, l'inflazione è salita". Lo ha dichiarato Kristalina Georgieva, direttrice operativa del Fondo Monetario Internazionale, aggiungendo: "La guerra in Ucraina è devastante per l'Ucraina, probabilmente l'economia si ridurrà di un terzo" ed "è molto negativa per la Russia, che sarà in profonda recessione quest'anno, ma si rovescia nel resto del mondo, va lontano e va veloce".