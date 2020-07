Tutto sul collocamento del Btp Futura, al via oggi

Al via il collocamento del Btp Futura, il titolo di Stato dedicato ai risparmiatori retail e destinato a finanziare la ripresa post Covid-19: il titolo prevede anche un "premio fedeltà " per chi lo deterrà dall'emissione alla scadenza. Il collocamento parte oggi, lunedì 6 luglio e andrà avanti fino a venerdì 10, salvo chiusura anticipata, ma solo dopo il terzo giorno.

FINANZIARE LA RIPRESA

"I proventi del Btp Futura saranno interamente destinati a finanziare le diverse misure previste post Covid-19", ha fatto sapere il responsabile della Direzione Debito pubblico del Mef, Davide Iacovoni: dagli strumenti di sostegno al reddito come la cassa integrazione agli interventi per il rafforzamento del sistema sanitario nazionale fino ai pacchetti di misure per il sostegno a famiglie e imprese.

TITOLO DECENNALE

Il Btp Futura, che ha anche l'obiettivo di riavvicinare i risparmiatori ai titoli di debito italiani, ha una durata di 10 anni e avrà tassi cedolari minimi garantiti e crescenti pari all'1,15% dal primo al quarto anno, l'1,30% dal quinto al settimo anno e l'1,45% dall'ottavo al decimo anno.

TASSO INVARIATO PER I PRIMI 4 ANNI

I rendimenti definitivi saranno annunciati alla chiusura del collocamento, ma non potranno essere inferiori a quelli minimi garantiti. Inoltre, il tasso dei primi 4 anni resterà invariato, mentre in base alle condizioni di mercato potranno essere rivisti al rialzo solo i tassi successivi al primo.

PREMIO FEDELTÀ

Inoltre, è previsto un "premio fedeltà" pari all'1% del capitale investito, che potrà aumentare fino a un massimo del 3% dell'ammontare sottoscritto, sulla base della media del tasso di crescita annuo del Pil, per coloro che acquistano il Btp Futura all'emissione e lo detengono fino a scadenza. Il titolo potrà essere acquistato, oltre che in banca o all'ufficio postale, anche online attraverso l'home-banking.

