Tutte le Borse su nuovi record storici

ACCORDO USA-INDIA

La decisione da parte di Trump di ridurre i dazi al 18% all’India fornisce ulteriore spunto alla Borsa di Mumbai, in rialzo del 2,9%, dopo le difficoltà delle ultime settimane. A Wall Street prosegue a gonfie vele la stagione delle trimestrali Usa, oggi sono attesi i conti di i Merck, Pfizer e, dopo la chiusura, il gigante dei chip Amd, in Italia focus su Mediolanum. Le trattative tra Stati Uniti e Iran sul nucleare rassicurano i mercati, riducendo le tensione geopolitiche nella regione.