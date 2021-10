Turismo, Ocse: nel 2022 l'Italia tornerà a livelli pre Covid

Getty

"Nei mesi di agosto, settembre e ottobre il settore turistico italiano è andato molto bene. Stimiamo di chiudere l'anno con il 30-35% in meno rispetto al 2019, con dei numeri in grande recupero rispetto all'anno passato. Siamo ottimisti e come Ocse crediamo che il 2022 si chiuderà, per il turismo, più o meno agli stessi livelli del 2019". Lo ha detto Armando Peres, vice presidente del Comitato Turismo dell'Ocse.