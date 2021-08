Turismo, è boom di prenotazioni online per Ferragosto: oltre l'89%

Ente del Turismo

E' boom di prenotazioni per Ferragosto. Secondo un'indagine di Assoturismo Confesercenti, per il weekend lungo è stato riservato oltre l'89% delle camere disponibili sui principali portali delle agenzie online. Complessivamente, tra il 13 ed il 16 agosto si stimano 11,5 milioni di pernottamenti e 1,4 miliardi di spesa. "Importanti segnali di ripartenza", sottolinea il presidente Messina che sul Green pass dice "va reso meno oneroso per le imprese".