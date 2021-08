Turismo, boom ad agosto: in vacanza 13 milioni di italiani 

Ufficio stampa

Un agosto da record per il turismo domestico: se Ferragosto e dintorni fanno segnare un tutto esaurito, non da meno pare essere il resto del mese. A prevederlo un'indagine condotta da Cna Turismo e Commercio, secondo cui ci saranno 13 milioni di italiani in vacanza: 3 milioni in più rispetto al 2019 e 2,4 milioni sul 2020. Complessivamente i turisti stranieri sbarcati in Italia nel mese di agosto si stima che saranno circa quattro milioni.