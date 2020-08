L'ordine esecutivo contro TikTok è arrivato. Il presidente Donald Trump ha firmato l'atto che obbliga la società cinese ByteDance, proprietaria di TikTok, a vendere le attività legate al sociale network negli Usa, dove può contare su cento milioni di utenti.

MINACCIA PER LA SICUREZZA NAZIONALE

L'attività di TikTok è finita nel mirino del presidente americano perché considerata una minaccia per la sicurezza nazionale. Il provvedimento, inoltre, si inserisce in un quadro di aspre tensioni nel settore tecnologia tra Cina e Usa, che nei mesi scorsi aveva già portato alla messa al bando di Huawei.

45 GIORNI DI TEMPO O SANZIONI

Nell'ordine esecutivo vengono dati 45 giorni di tempo per concludere la vendita di TikTok. Come noto, in prima fila per l'acquisizione (che dovrebbe aggirarsi intorno ai 50 miliardi di dollari) c'è Microsoft insieme a un pool di società finanziarie americane e giapponesi. Se la vendita a una società americana non dovesse andare a buon fine entro 45 giorni, ogni azienda o persona fisica che avrà rapporti con ByDance subirà sanzioni economiche.

VIETATA ANCHE WECHAT

Nello stesso decreto Trump si è spinto oltre, arrivando a bandire anche WeChat, l'app di messaggistica diffusissima in Cina ma in realtà poco utilizzata negli Usa, dove conta circa 3 milioni di utenti. Dopo l'annuncio, sempre legato a motivi di sicurezza nazionale e che non lascia presagire nulla di buono in vista dell'incontro tra americani e cinesi del 15 agosto, il titolo di Tencent (proprietaria di WeChat) è arrivato a perdere circa il 10% sul listino di Hong Kong per poi ridurre la perdita al 6,7%. Anche in questo caso l'ordine esecutivo vieta transazioni con Tencent pena sanzioni economiche, ma soprattutto vieta l'utilizzo dell'app di messaggistica WeChat - che in realtà permette anche di effettuare pagamenti - sul territorio americano.

IN ITALIA ARRIVA INSTAGRAM REELS

Intanto, sempre rimanendo in tema TikTok, anche in Italia è da pochi giorni disponibile la funzione Instagram Reels, che permette di realizzare brevi video proprio sul modello della popolare app di proprietà cinese (ancora per poco). L'obiettivo di Facebook – proprietaria di Instagram – è proprio quello di rubare pubblico e utenti a TikTok.

