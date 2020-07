Trump fa pubblicità a una marca di fagioli

I fagioli al centro della campagna elettorale. Sul piatto, pare proprio il caso di dirlo, ci sono i voti della comunità ispanica alle presidenziali americane che vedranno Joe Biden sfidare Donald Trump. E l'attuale presidente, con la figlia Ivanka, ha postato sui social foto in cui reclamizzano i fagioli e altri prodotti dell'azienda alimentare Goya.

LA “CONTESA DEI FAGIOLI”

I social, si sa, non perdonano. E la reazione non si è fatta attendere, con una vera e propria campagna di boicottaggio dei prodotti Goya, capitanata da Alexandria Ocasio-Cortez, democratica di origini portoricane, molto popolare tra i latinos americani..

ELOGIO PUBBLICO

Nei giorni scorsi Robert Unanue, ad di Goya, tra i marchi food più apprezzati dalla comunità ispanica, ha pubblicamente elogiato Donald Trump durante un evento alla Casa Bianca a favore dei latinos: “Siamo davvero benedetti ad avere un leader come il presidente Trump”, ha commentato. Nessun ripensamento perché Unanue si è rifiutato di scusarsi, accusando addirittura che la campagna di boicottaggio social è un attentato contro la sua “libertà di espressione”.

IN CAMPO LA FIGLIA IVANKA

A dare supporto al padre, è arrivata anche Ivanka Trump. La figlia-consigliera ha postato sul suo account Twitter una foto che sa molto di pubblicità, in cui tiene in mano una scatola di fagioli neri con lo slogan: “Se è Goya, deve essere buono”.

LA DIFESA DELLA CASA BIANCA

Non sono mancate le critiche. Il marchio alimentare è stato accusato di aver violato le regole etiche, ma in difesa di Goya è arrivato il tweet di Trump: “La macchina del fango della sinistra radicale si è ritorta contro, la gente sta comprando Goya come pazza!”. Con tanto di prodotti brandizzati sul tavolo dello studio Ovale.

Contenuto a cura di Financialounge.com