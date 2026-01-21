Trump a Davos non spaventa le Borse europee

TRUMP (IN RITARDO) A DAVOS

Con tre ore di ritardo, ma Donald Trump arriverà in Svizzera per il forum di Davos. L’aereo presidenziale ha avuto un problema elettrico e il tycoon è stato costretto a cambiare mezzo. L’attesa è tutta per le parole di Trump, che ha occupato le ore del ritardo lanciando nuovi messaggi a Macron – ormai diventato il suo bersaglio principale dopo il no della Francia alla partecipazione al Consiglio di Pace per Gaza – e al segretario della Nato Rutte. In una conferenza stampa precedente, Trump ha affermato di voler mantenere gli Stati Uniti nella Nato e di poter raggiungere un accordo per l'acquisizione della Groenlandia che renderebbe felici i membri dell'alleanza.