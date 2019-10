Troppe tasse in Italia: "Scappo in Spagna e apro una gelateria"

"Da tassista a gelataio". Questa la storia di Domenico, 50enne milanese che da undici anni guida il taxi per le strade del capoluogo lombardo e che ha deciso di mollare tutto per volare in Spagna e aprire una gelateria. "Ricomincio da zero, devo imparare una lingua nuova ma mi affascina l’idea di rimettermi in gioco", ha raccontato a "Stasera Italia" spiegando che la ragione principale dietro la sua decisione sono le troppe tasse.

"Ho il debito della licenza, sono indietro con le tasse, sono indietro con l’Inps, è difficile vivere qua. Non riesco a pagare i miei debiti e ad avere una vita tranquilla", afferma Domenico che punta il dito contro la politica: "C’è un governo ma a cosa serve? Stanno litigano per le poltrone e per aumentare le tasse. Qui in Italia non c’è un futuro".